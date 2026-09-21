"Neftçi" basketbol klubu monteneqrolu hücumçu Miliç Starovlahı heyətinə qatıb
Komanda
- 21 sentyabr, 2026
- 15:52
"Neftçi" basketbol klubu monteneqrolu hücumçu Miliç Starovlah ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalayıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Karyerası ərzində müxtəlif ölkələrin klublarında çıxış etmiş 200 sm boya malik 28 yaşlı təcrübəli basketbolçu Adriatik Liqasının (ABA League) "Buduçnost" və "Mornar" kimi tanınmış komandalarının da formasını geyinib.
Monteneqro millisinin sabiq üzvünün son klubu Macarıstan "Alba Fehervar"ı olub.
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