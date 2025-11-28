İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Naxçıvan" klubu daha bir basketbolçunun transferini gerçəkləşdirib

    Komanda
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:59
    Naxçıvan klubu daha bir basketbolçunun transferini gerçəkləşdirib

    "Naxçıvan" klubu daha bir basketbolçunun transferini gerçəkləşdirib.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisindən bildirilib.

    Klub ABŞ-dən olan basketbolçu Ueyn Arnoldla mövsümün sonunadək müqavilə imzalayıb.

    26 yaşlı basketbolçu 193 sm boya malikdir.

    Qeyd edək ki, U.Arnold son olaraq Şimali Makedoniyanın "Şkupi" komandasında çıxış edib.

