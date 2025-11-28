"Naxçıvan" klubu daha bir basketbolçunun transferini gerçəkləşdirib
Komanda
- 28 noyabr, 2025
- 11:59
"Naxçıvan" klubu daha bir basketbolçunun transferini gerçəkləşdirib.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisindən bildirilib.
Klub ABŞ-dən olan basketbolçu Ueyn Arnoldla mövsümün sonunadək müqavilə imzalayıb.
26 yaşlı basketbolçu 193 sm boya malikdir.
Qeyd edək ki, U.Arnold son olaraq Şimali Makedoniyanın "Şkupi" komandasında çıxış edib.
Son xəbərlər
12:24
Sadiq Əliyev: Azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92 %-in üzərindədirSosial müdafiə
12:22
Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
12:21
Bu il Azərbaycanda 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri büdcəyə daxil edilibBiznes
12:21
Foto
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunubMədəniyyət siyasəti
12:18
Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıbDigər ölkələr
12:18
TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilərXarici siyasət
12:16
Nazir müavini: TDT ölkələri media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməlidirXarici siyasət
12:14
Şənbə günü çiskinli yağış yağacaqEkologiya
12:10