İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Pakistan İranla razılaşma üçün Trampdan vaxt istəyib

    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 00:35
    Pakistan İranla razılaşma üçün Trampdan vaxt istəyib

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif ABŞ Prezidenti Donald Trampı İranla razılaşma əldə etmək üçün son müddəti daha iki həftə uzatmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Ş. Şərif bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Yaxın Şərqdə davam edən müharibənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üzrə diplomatik səylər yaxın gələcəkdə əhəmiyyətli nəticələrə gətirib çıxarmaq potensialı ilə sabit, inamlı və enerjili şəkildə irəliləyir. Diplomatiyanın öz işini başa çatdırmasına şərait yaratmaq üçün mən Prezident Trampdan son müddəti iki həftə uzatmağı israrla xahiş edirəm", - paylaşımda bildirilib.

    Pakistanın Baş naziri həmçinin İranı xoşməramlı jest olaraq bu iki həftə ərzində Hörmüz boğazını açmağa çağırıb.

    "Biz həmçinin regionda uzunmüddətli sülh və sabitlik naminə müharibənin birdəfəlik dayandırılmasına nail olmaq üçün tərəfləri iki həftə ərzində atəşkəs rejiminə riayət etməyə çağırırıq", - o yekunlaşdırıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Şahbaz Şərif Pakistan ilə Çinin sülh təşəbbüsü Atəşkəs Razılaşması Donald Tramp Məsud Pezeşkian
    Пакистан призвал Трампа продлить срок для заключения соглашения с Ираном

    Son xəbərlər

    01:31

    İsrail Tehrandakı sinaqoqun vurulmasını etiraf edib

    Digər ölkələr
    01:17

    Pakistan və Mərakeşin XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    00:54

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin iki oyunu keçirilib

    Futbol
    00:35

    Pakistan İranla razılaşma üçün Trampdan vaxt istəyib

    Digər ölkələr
    00:06

    Zelenski: Ukrayna Avropa üçün təhlükəsizlik təklifləri hazırlayır

    Digər ölkələr
    00:00

    Ağdaban qətliamından 34 il ötür

    Daxili siyasət
    23:38

    Madaqaskarda fövqəladə vəziyyət tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    23:21
    Foto

    Cəlilabad sakini Bakıda dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Region
    23:15

    Dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti