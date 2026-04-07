Пакистан призвал Трампа продлить срок для заключения соглашения с Ираном

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для достижения соглашения с Ираном еще на две недели.

Как передает Report, об этом Шариф написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются стабильно, уверенно и энергично, с потенциалом привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Для того, чтобы позволить дипломатии завершить свою работу, я настоятельно прошу президента Трампа продлить крайний срок на две недели", - говорится в публикации.

Пакистанский премьер также призвал Иран открыть Ормузский пролив на эти две недели в качестве жеста доброй воли. "

Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", - заключил он.