Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Пакистан призвал Трампа продлить срок для заключения соглашения с Ираном

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 23:49
    Пакистан призвал Трампа продлить срок для заключения соглашения с Ираном

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал президента США Дональда Трампа продлить дедлайн для достижения соглашения с Ираном еще на две недели.

    Как передает Report, об этом Шариф написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются стабильно, уверенно и энергично, с потенциалом привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Для того, чтобы позволить дипломатии завершить свою работу, я настоятельно прошу президента Трампа продлить крайний срок на две недели", - говорится в публикации.

    Пакистанский премьер также призвал Иран открыть Ормузский пролив на эти две недели в качестве жеста доброй воли. "

    Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", - заключил он.

    Шахбаз Шариф Дональд Трамп Пакистан Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив

    Последние новости

