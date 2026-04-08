UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin iki oyunu keçirilib
Futbol
- 08 aprel, 2026
- 00:54
UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin iki oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
"Real" evdə "Bavariya" ilə üz-üzə gəlib, "Arsenal" isə səfərdə "Sportinq"in qonağı olub.
1/4 final mərhələsinin ilk oyunları bu hesablarla yekunlaşıb:
"Real" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya) 1:2
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə) 0:1
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 14-15-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
