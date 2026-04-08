İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin iki oyunu keçirilib

    Futbol
    • 08 aprel, 2026
    • 00:54
    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin iki oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.

    "Real" evdə "Bavariya" ilə üz-üzə gəlib, "Arsenal" isə səfərdə "Sportinq"in qonağı olub.

    1/4 final mərhələsinin ilk oyunları bu hesablarla yekunlaşıb:

    "Real" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya) 1:2

    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə) 0:1

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 14-15-də keçiriləcək.

    В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА состоялись два матча

