В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА состоялись два матча

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись два матча 1/4 финала.

Как сообщает Report, в первый игровой день прошли две встречи.

"Реал" на своем поле встретился с "Баварией", а "Арсенал" в гостях сыграл со "Спортингом".

Первые матчи четвертьфинальной стадии завершились со следующими результатами:

"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 1:2

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся 14–15 апреля.