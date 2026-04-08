В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА состоялись два матча
Футбол
- 08 апреля, 2026
- 01:09
В Лиге чемпионов УЕФА состоялись два матча 1/4 финала.
Как сообщает Report, в первый игровой день прошли две встречи.
"Реал" на своем поле встретился с "Баварией", а "Арсенал" в гостях сыграл со "Спортингом".
Первые матчи четвертьфинальной стадии завершились со следующими результатами:
"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 1:2
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1
Отметим, что ответные матчи 1/4 финала состоятся 14–15 апреля.
01:09
В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА состоялись два матчаФутбол
01:06
ЦАХАЛ признал, что синагога в Тегеране стала "сопутствующей жертвой" удара по иранскому командующемуДругие страны
00:38
Такер Карлсон призвал сорвать новый удар США по ИрануДругие страны
00:14
Зеленский раскритиковал Совбез ООН за отсутствие решительных действий на фоне ситуации вокруг Ормузского проливаДругие страны
00:00
Со дня Агдабанского геноцида минуло 34 годаВнутренняя политика
23:49
Пакистан призвал Трампа продлить срок для заключения соглашения с ИраномДругие страны
23:45
Видео
Джевдет Йылмаз: Cтраны Южной Азии столкнулись с производственным кризисомВ регионе
23:24
В мировой торговле наблюдается исторический минимумВ регионе
23:04