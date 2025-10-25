"Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə oyunda xarakter göstərdik"

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Komanda
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:25
    Naxçıvanın baş məşqçisi: Sərhədçi ilə oyunda xarakter göstərdik

    "Naxçıvan" basketbol komandası "Sərhədçi" ilə oyunda xarakter göstərib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə baş məşqçisi Nikola Bozinoski Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    Mütəxəssis Azərbaycan Basketbol Liqasının IV turunda qalib gəldikləri qarşılaşma (76:69) ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "İlk olaraq rəqibi təbrik edirəm. Yaxşı mübarizə apardılar. Birinci hissəni çox yaxşı başa vurduq. İkinci yarıya isə çox pis start verdik. Düşünürəm ki, buna hakim səhvləri çox təsir etdi. Amma daha sonra öz oyunumuza qayıda bildik. Ümumilikdə üçüncü periodu heç də yaxşı keçirmədik və yalnız bu periodda geriyə düşdük. Oyun zamanı yaxşı xaraktet göstərdik. Yekunda qələbə qazanmağı bacardıq. Komandamdan çox razıyam".

