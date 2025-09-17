"Lənkəran" iranlı basketbolçu transfer edib
Komanda
- 17 sentyabr, 2025
- 15:55
"Lənkəran" basketbol klubu yeni oyunçu transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, cənub təmsilçisi iranlı Ehsan Şabanini heyətinə qatıb.
200 sm boya malik basketbolçu ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.
22 yaşlı Şabaninin son klubu "Naxçıvan" olub. O, eyni zamanda "Gəncə" və "Sumqayıt" klublarının da şərəfini qoruyub.
Qeyd edək ki, "Lənkəran" buna qədər Aydın İbrahimov, Azər Əzimov, Pərviz Mirzəyev, Hüseyin Əsgərli, Raşed Diso,Teron Montqomeri, Nmeso Nnebedum və Akit Çoudhari transferlərini həyata keçirib.
Son xəbərlər
16:31
"Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏKomanda
16:28
Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılırASK
16:28
Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaqİnfrastruktur
16:20
Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıbEnergetika
16:19
Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edibDaxili siyasət
16:16
Rəy
BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRHAnalitika
16:15
Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlibMaliyyə
16:11
"Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbBiznes
16:10