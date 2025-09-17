İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Lənkəran" iranlı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:55
    Lənkəran iranlı basketbolçu transfer edib
    Ehsan Şabani

    "Lənkəran" basketbol klubu yeni oyunçu transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, cənub təmsilçisi iranlı Ehsan Şabanini heyətinə qatıb.

    200 sm boya malik basketbolçu ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.

    22 yaşlı Şabaninin son klubu "Naxçıvan" olub. O, eyni zamanda "Gəncə" və "Sumqayıt" klublarının da şərəfini qoruyub.

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" buna qədər Aydın İbrahimov, Azər Əzimov, Pərviz Mirzəyev, Hüseyin Əsgərli, Raşed Diso,Teron Montqomeri, Nmeso Nnebedum və Akit Çoudhari transferlərini həyata keçirib.

    basketbol transfer "Lənkəran" basketbol klubu iranlı basketbolçu

