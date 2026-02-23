İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 09:35
    Lebron Ceyms NBA-da yeni rekord müəyyənləşdirib

    "Los-Anceles Leykers" klubunun basketbolçusu Lebron Ceyms "Boston Seltiks"lə oyunda 20 xal toplayaraq NBA tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib.

    "Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, NBA-nın müntəzəm çempionatlarında 43 000 (43 008) xal yığan ilk oyunçu kimi tarixə düşüb.

    Pley-off mərhələsi də daxil olmaqla, basketbolçunun hesabında ümumilikdə 51 297 xal var.

    Qeyd edək ki, fevralın 23-nə keçən gecə baş tutan qarşılaşmada "Los-Anceles Leykers" "Boston Seltiks"ə 89:111 hesabı ilə uduzub.

