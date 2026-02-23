Lebron Ceyms NBA-da yeni rekord müəyyənləşdirib
Komanda
- 23 fevral, 2026
- 09:35
"Los-Anceles Leykers" klubunun basketbolçusu Lebron Ceyms "Boston Seltiks"lə oyunda 20 xal toplayaraq NBA tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, NBA-nın müntəzəm çempionatlarında 43 000 (43 008) xal yığan ilk oyunçu kimi tarixə düşüb.
Pley-off mərhələsi də daxil olmaqla, basketbolçunun hesabında ümumilikdə 51 297 xal var.
Qeyd edək ki, fevralın 23-nə keçən gecə baş tutan qarşılaşmada "Los-Anceles Leykers" "Boston Seltiks"ə 89:111 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
10:26
Foto
Video
Gəncədə qanunsuz tikili sökülübHadisə
10:22
Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıbHadisə
10:20
"Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçiribFutbol
10:19
Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
10:18
Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:09
Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinibElm və təhsil
10:06
Vüqar Bayramov işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərara aydınlıq gətiribSosial müdafiə
10:00
Foto
Video
Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edibBiznes
09:59