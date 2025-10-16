Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
"Neftçi" "Ordu"nu 3:0, "Murov Az Terminal" isə "Azərreyl" kollektivini 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilib.
Qeyd edək ki, turun "Gənclər" – "Xilasedici" oyununun keçiriləcəyi yer və tarix barədə məlumat veriləcək.
