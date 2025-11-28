Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq
Komanda
- 28 noyabr, 2025
- 09:41
Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" "Gənclər"lə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın idman zalında, saat 16:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
10:19
Foto
Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıbFərdi
10:18
Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Türk dövlətləri ilə media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışırMedia
10:17
Azərbaycan Perudan istiot alışını bərpa edibBiznes
10:17
Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!Maliyyə
10:17
Çinin Azərbaycandakı səfiri NaxçıvandadırDaxili siyasət
10:14
Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:12
Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edibKomanda
10:08
Foto
Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilirMedia
10:02