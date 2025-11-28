İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Komanda
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:41
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq

    Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" "Gənclər"lə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın idman zalında, saat 16:00-da start götürəcək.

    Voleybol "Murov Az Terminal" "Gənclər" voleybol klubu Azərbaycan Yüksək Liqası

