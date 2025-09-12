İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Kanadalı basketbolçu Azərbaycan klubuna keçib

    Komanda
    • 12 sentyabr, 2025
    • 11:52
    Kanadalı basketbolçu Ankit Çoudhari karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.

    "Lənkəran" klubundan "Report"a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi 24 yaşlı oyunçu ilə anlaşıb.

    Müdafiəçi daha əvvəl ölkəsində "Brampton Honeybadgers" komandasında oynayıb.

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" bunadək Aydın İbrahimov, Azər Əzimov, Pərviz Mirzəyev, Raşed Dyso,Teron Montqomery və Nmeso Nne Bedumu heyətinə cəlb edib.

