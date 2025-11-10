İslamiada: Azərbaycan millisi yarımfinalda məğlub olub, bürünc medalla kifayətlənib
Komanda
- 10 noyabr, 2025
- 12:49
Stolüstü tennis üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yarımfinal mərhələsində məğlub olub.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbəri verir ki, yığma bu raundda Misir seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Aylin Əsgərova və Mərziyyə Nurmətovadan ibarət cüt rəqibinə 5:8 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
