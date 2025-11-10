İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    İslamiada: Azərbaycan millisi yarımfinalda məğlub olub, bürünc medalla kifayətlənib

    Komanda
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:49
    İslamiada: Azərbaycan millisi yarımfinalda məğlub olub, bürünc medalla kifayətlənib

    Stolüstü tennis üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yarımfinal mərhələsində məğlub olub.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbəri verir ki, yığma bu raundda Misir seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Aylin Əsgərova və Mərziyyə Nurmətovadan ibarət cüt rəqibinə 5:8 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Bürünc medal stolüstü tennis

    Son xəbərlər

    13:45

    Deputat: Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən olması strateji əhəmiyyətə malikdir

    Digər
    13:43

    COP29 dünyaya göstərdi ki, ədalətli, dayanıqlı və inklüziv iqlim gələcəyi Bakıdan başlayır - RƏY

    COP29
    13:38

    Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:38

    Qubada avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    13:36

    Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    13:30

    Türkiyədə televiziya kanalına silahlı hücum olub

    Region
    13:27

    Avstraliya parlamentində Azərbaycanla Parlamentlərarası Dostluq Qrupu yaradılıb

    Xarici siyasət
    13:26

    Tokayev Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    13:25
    Foto

    Azərbaycan hərbçisi NATO Regional Əməkdaşlıq kursunu başa çatdırıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti