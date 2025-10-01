III MDB Oyunları: Voleybol yarışında daha iki oyun keçirilib
Komanda
- 01 oktyabr, 2025
- 19:50
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarının voleybol turnirində daha iki oyun baş tutub.
"Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, 15 yaşadək qızlardan ibarət Rusiya yığması Belarusla üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Rusiya seçməsinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:0.
Digər matçda isə Özbəkistan Tacikistana eyni hesabla qalib gəlib.
Qeyd edək ki, voleybol yarışlarına oktyabrın 6-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
20:06
Son sutkada Donetskin Ukraynada olan hissəsinə 1 700-dən çox zərbə endirilibDigər ölkələr
20:01
Foto
Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi BTQ ilə birgə tranzit imkanlarını artıracaq"İnfrastruktur
19:55
Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyirDigər ölkələr
19:50
III MDB Oyunları: Voleybol yarışında daha iki oyun keçirilibKomanda
19:48
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıbFutbol
19:46
Muğan bölgəsində dabaq xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə tədbirləri aparılırSağlamlıq
19:45
Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan Orta Dəhliz üzrə vahid tarif barədə razılaşıbİnfrastruktur
19:29
Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:19
Foto