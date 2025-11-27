Hindistanlı basketbolçu faciəli şəkildə vəfat edib
Komanda
- 27 noyabr, 2025
- 18:48
Hindistanlı basketbolçu məşq zamanı üzərinə basketbol səbəbinin düşməsi nəticəsində vəfat edib.
"Report" "Indian Express"ə istinadən xəbər verir ki, o topu atdıqdan sonra havada səbətdən asılı qalıb.
Yaxşı vəziyyətdə olmayan səbət sınaraq oyunçunun üzərinə düşüb. İdmançı 20 dəqiqə ərzində xəstəxanaya çatdırılsa da, aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Vəfat edən basketbolçu ölkəsinin U-16 millisinə dəvət almağa namizədlər sırasında yer alıb.
Qeyd edək ki, hadisə baş verən idman zalının fəaliyyəti dayandırılıb.
