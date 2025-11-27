İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hindistanlı basketbolçu faciəli şəkildə vəfat edib

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:48
    Hindistanlı basketbolçu faciəli şəkildə vəfat edib

    Hindistanlı basketbolçu məşq zamanı üzərinə basketbol səbəbinin düşməsi nəticəsində vəfat edib.

    "Report" "Indian Express"ə istinadən xəbər verir ki, o topu atdıqdan sonra havada səbətdən asılı qalıb.

    Yaxşı vəziyyətdə olmayan səbət sınaraq oyunçunun üzərinə düşüb. İdmançı 20 dəqiqə ərzində xəstəxanaya çatdırılsa da, aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

    Vəfat edən basketbolçu ölkəsinin U-16 millisinə dəvət almağa namizədlər sırasında yer alıb.

    Qeyd edək ki, hadisə baş verən idman zalının fəaliyyəti dayandırılıb.

    basketbol vəfat Hindistan

