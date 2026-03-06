Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər
Fərdi
- 06 mart, 2026
- 10:28
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa Açıq çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar.
"Report" Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, yarış martın 6-dan 12-dək davam edəcək.
Turnirdə kişi idmançılardan Elcan Səmədzadə (49 kq), Pərvin Məmmədov (49 kq), Ceyhun Mahmudov (59 kq), Rəsul Zəkiyev (97 kq) və İlhamiz Kərimov (+107 kq) mübarizə aparacaqlar.
Qadınların yarışında isə ölkəmizi Zəhra Dadaşova (61 kq) təmsil edəcək.
Son xəbərlər
10:51
"Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülübMaliyyə
10:51
İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endiribDigər ölkələr
10:37
"Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıbFutbol
10:34
DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaqDaxili siyasət
10:32
Foto
AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edibMaliyyə
10:31
Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏYDaxili siyasət
10:31
Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıbDigər ölkələr
10:28
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklərFərdi
10:26
Foto