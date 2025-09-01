Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq turnirdə qrup mərhələsinə yekun vurulacaq
Komanda
- 01 sentyabr, 2025
- 09:07
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
"Report" Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu gün keçiriləcək oyunlardan sonra yarımfinalçılar müəyyənləşəcək.
"Kür" komandası Özbəkistan millisi ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 17:00-da "AHF Arena"da start götürəcək.
"Bakı" – "Qarabağ" matçı isə saat 19:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, yarışın qalibi sentyabrın 3-də müəyyənləşəcək.
