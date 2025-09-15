Həndbol üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Həndbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb.

    "Report" Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə 6 qadın ("Azəryol", "Bakı",  "İdman Akademiyası", "Kür", "Qarabağ",  "Təhsil") və eyni sayda kişi ("Azəryol", "Bakı", "Dinamo", "Kür", "Qarabağ", "Təhsil") komandaların qatılacağı yarışa 1/4 finaldan start veriləcək.

    Bu mərhələdə kişilərin yarışında "Qarabağ" "Azəryol"la, "Təhsil" "Dinamo" ilə üz-üzə gələcək. Qadınların mübarizəsində isə "Təhsil" - "Qarabağ" və "İdman Akademiyası" - "Bakı" matçları keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, ötən mövsümün finalçıları turnirin yarımfinal mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.

