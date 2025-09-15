Həndbol üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb
Komanda
- 15 sentyabr, 2025
- 09:43
Həndbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb.
"Report" Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə 6 qadın ("Azəryol", "Bakı", "İdman Akademiyası", "Kür", "Qarabağ", "Təhsil") və eyni sayda kişi ("Azəryol", "Bakı", "Dinamo", "Kür", "Qarabağ", "Təhsil") komandaların qatılacağı yarışa 1/4 finaldan start veriləcək.
Bu mərhələdə kişilərin yarışında "Qarabağ" "Azəryol"la, "Təhsil" "Dinamo" ilə üz-üzə gələcək. Qadınların mübarizəsində isə "Təhsil" - "Qarabağ" və "İdman Akademiyası" - "Bakı" matçları keçiriləcək.
Qeyd edək ki, ötən mövsümün finalçıları turnirin yarımfinal mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.
Son xəbərlər
10:57
Baş prokurorun Naxçıvanda vətəndaşlarla görüşünün vaxtı dəyişdirilibDaxili siyasət
10:55
Hadrut məscidində eyni vaxtda 210 nəfər ibadət edə biləcəkDin
10:55
Ötən həftə 1333,8 ha ərazi minalardan təmizlənibHadisə
10:55
Pakistan Baş naziri Qətərə səfər edəcəkDigər ölkələr
10:52
Foto
Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunubElm və təhsil
10:51
Foto
Azərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olubDaxili siyasət
10:48
Foto
İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olubDaxili siyasət
10:46
"Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçiribFutbol
10:43