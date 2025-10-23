Futzal üzrə Yüksək Liqada VI turun oyunları keçirilib
Komanda
- 23 oktyabr, 2025
- 19:54
Futzal üzrə Yüksək Liqada VI turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şuşa" U-19 kollektivini 7:5 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca "Araz-Naxçıvan" "Baku Fire" komandasına 7:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Günün son görüşündə isə "Neftçi" İK "Lənkəran"dan güclü olub - 10:2.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 16, "Araz-Naxçıvan" – 13, "Baku Fire" – 11, "Şuşa" – 9, U-19 – 3, Lənkəran – 0.
