İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Futzal üzrə Yüksək Liqada VI turun oyunları keçirilib

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2025
    • 19:54
    Futzal üzrə Yüksək Liqada VI turun oyunları keçirilib

    Futzal üzrə Yüksək Liqada VI turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şuşa" U-19 kollektivini 7:5 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca "Araz-Naxçıvan" "Baku Fire" komandasına 7:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    Günün son görüşündə isə "Neftçi" İK "Lənkəran"dan güclü olub - 10:2.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 16, "Araz-Naxçıvan" – 13, "Baku Fire" – 11, "Şuşa" – 9, U-19 – 3, Lənkəran – 0.

    futzal Yüksək Liqa "Neftçi" İK "Baku Fire"

    Son xəbərlər

    20:48

    Ukrayna lideri: Kiyevin iştirakı olmadan Budapeştdə heç bir görüş olmayacaq

    Digər ölkələr
    20:47

    Aİ liderləri 2030-cu ilə qədər Avropanın müdafiə hazırlığını artırmağa razılaşıblar

    Digər ölkələr
    20:37

    Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Komanda
    20:29

    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Biznes
    20:25

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Region
    20:16

    Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıb

    Region
    20:12

    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti