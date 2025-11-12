FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubuna məğlub olub
Komanda
- 12 noyabr, 2025
- 22:24
"Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində növbəti matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Fransa təmsilçisi "Elan Şalon"la üz-üzə gəlib.
Milli Gimnastika Arenasında keçirilən B qrupunun matçında rəqib komanda 89:87 hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, Bakı klubu daha əvvəl bu rəqibinə 71:84 hesabı ilə uduzub. "Sabah" həmçinin Çexiyanın "Nimburk" (65:93) və Almaniyanın "Alba" (76:85) komandalarına da məğlub olub.
Son xəbərlər
22:37
Gürcüstanda qəzaya uğrayan hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyəyə gətirilibRegion
22:32
Azərbaycan karateçisi: "Üçüncü dəfə İslamiadanın qalibi olduğum üçün çox sevincliyəm"Fərdi
22:27
KİV: Müdafiə Nazirliyinin adının dəyişdirilməsi ABŞ-yə 2 milyard dollara başa gələ bilərDigər ölkələr
22:25
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokundakı ilk matçında uduzubKomanda
22:24
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubuna məğlub olubKomanda
22:11
ABŞ Energetika Nazirliyi "Brent" neftinin qiyməti üzrə proqnozunu 68,76 dollara yüksəldibDigər ölkələr
21:46
Rubio G7-dən olan həmkarları ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edibDigər ölkələr
21:28
Fidan: HƏMAS Qəzzada nizamlamaya hazır olduğunu nümayiş etdirirDigər ölkələr
21:23
Foto