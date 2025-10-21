İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" əsas mərhələdə ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21 oktyabr, 2025
    20:28
    FIBA Avropa Kuboku: Neftçi əsas mərhələdə ilk qələbəsini qazanıb

    "Neftçi"nin basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində ikinci oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakıda Estoniyanın "Kalev" kollektivini qəbul edən "ağ-qaralar" 95:84 hesablı qələbə qazanıblar.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" ilk matçında Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92. I qrupunun digər görüşündə "Abşeron Lions" sabah Bakıda "Trefl"lə üz-üzə gələcək.

