FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" əsas mərhələdə ilk qələbəsini qazanıb
Komanda
- 21 oktyabr, 2025
- 20:28
"Neftçi"nin basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində ikinci oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Bakıda Estoniyanın "Kalev" kollektivini qəbul edən "ağ-qaralar" 95:84 hesablı qələbə qazanıblar.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Qeyd edək ki, "Neftçi" ilk matçında Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92. I qrupunun digər görüşündə "Abşeron Lions" sabah Bakıda "Trefl"lə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
21:25
Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaqRegion
21:08
Video
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
21:04
BŞTİ: 128 nömrəli tam orta məktəbdə yanğın olmayıbElm və təhsil
21:00
Qurban Qurbanov: "Atletik"lə matçda futbolçular çox hərəkət etməli olacaqlar"Futbol
21:00
Ermənistan XİN başçısı Fransaya işgüzar səfər edəcəkRegion
20:59
Viktor Orban Aİ Şurasının iclasında səs hüququnu Fitsoya veribDigər ölkələr
20:49
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının qalibi olubFərdi
20:48
Foto
FHN: Şəkidə üç avtomobil toqquşub, ölənlər və yaralananlar var - YENİLƏNİBHadisə
20:44