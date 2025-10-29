İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandaları üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:14
    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandaları üz-üzə gələcək

    FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində Azərbaycan komandaları üz-üzə gələcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, I qrupunda yer alan "Abşeron Lions" bu gün "Neftçi" ilə qarşılaşacaq.

    Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" qrupda keçirdiyi ilk iki görüşdə Polşa təsmilçisi "Trefl"ə (96:99) və Estoniyanın "Kalev" komandasına (85:93) məğlub olub. "Neftçi" isə Estoniya təmsilçisini (95:84) məğlub edib, Polşa klubuna (63:92) uduzub.

    FIBA Avropa Kuboku basketbol "abşeron lions" "neftçi" basketbol klubu

