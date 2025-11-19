FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 20:53
FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində Azərbaycan təmsilçiləri üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, I qrupunda yer alan "Neftçi" "Abşeron Lions"la qarşılaşıb.
Bakı İdman Sarayında keçirilən matç "Abşeron Lions"un 95:86 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, bu komandaların qrupdakı ilk oyununda "Neftçi" 104:86 hesablı qələbəyə sevinib.
