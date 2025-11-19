İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 20:53
    FIBA Avropa Kuboku: Abşeron Lions Neftçiyə qalib gəlib

    FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində Azərbaycan təmsilçiləri üz-üzə gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, I qrupunda yer alan "Neftçi" "Abşeron Lions"la qarşılaşıb.

    Bakı İdman Sarayında keçirilən matç "Abşeron Lions"un 95:86 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, bu komandaların qrupdakı ilk oyununda "Neftçi" 104:86 hesablı qələbəyə sevinib.

    FIBA Avropa Kuboku Azərbaycan təmsilçiləri Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    21:20

    İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"

    Fərdi
    21:12

    KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    21:11
    Foto

    AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edib

    Futbol
    21:09

    ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Maliyyə
    21:02
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    20:56

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    20:53

    FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Bir qrup Füzuli sakini Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti