İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    FHN-in voleybol və basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə ediblər

    Komanda
    • 19 oktyabr, 2025
    • 13:38
    FHN-in voleybol və basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə ediblər

    14-18 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında II Dünya Korporativ Oyunları keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 15 müxtəlif ölkədən 1000-ə yaxın əməkdaş müxtəlif idman növləri üzrə əzmkar mübarizə aparıblar. Yarışda iştirak edən FHN-in kişilərdən ibarət çimərlik voleybolu və 3x3 basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə etməyi bacarıblar.

    Belə ki, çimərlik voleybolu üzrə kişilərdən ibarət "Xilasedici" komandası beş oyun keçirərək bürünc medalın sahibi olub. Bundan əlavə, 3x3 basketbol üzrə kişilərdən ibarət FHN-in komandası isə dörd oyun keçirərək yarışın gümüş medalına sahib çıxıb.

    Basketbol komandasının üzvü Rasim Ağarzayev "Ən yaxşı mərkəzçi", çimərlik voleybol komandasının üzvü Vadim Kutukov "Ən yaxşı topu qəbul edən" diplomları ilə mükafatlandırılıblar.

    Qalib komandalara və əməkdaşlara kubok, medal və diplomlar təqdim edilib.

    FHN Kubok

    Son xəbərlər

    14:14

    Samur-Abşeron su kanalında bir nəfər batıb

    Hadisə
    14:10

    Almaniya Gürcüstandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb

    Region
    14:00

    Naxçıvanda ayı ata və oğula hücum edib

    Hadisə
    13:57

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Ekologiya
    13:53

    Şəmkirdə quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    13:51

    Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    13:38
    Foto

    FHN-in voleybol və basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə ediblər

    Komanda
    13:27
    Foto
    Video

    Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alan altı nəfərin səhhəti məlum olub - SİYAHI, YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:20

    Gürcüstanın maliyyə naziri "Orta Dəhliz"in əhəmiyyətindən danışıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti