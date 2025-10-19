FHN-in voleybol və basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə ediblər
14-18 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında II Dünya Korporativ Oyunları keçirilib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 15 müxtəlif ölkədən 1000-ə yaxın əməkdaş müxtəlif idman növləri üzrə əzmkar mübarizə aparıblar. Yarışda iştirak edən FHN-in kişilərdən ibarət çimərlik voleybolu və 3x3 basketbol komandaları yüksək nəticələr əldə etməyi bacarıblar.
Belə ki, çimərlik voleybolu üzrə kişilərdən ibarət "Xilasedici" komandası beş oyun keçirərək bürünc medalın sahibi olub. Bundan əlavə, 3x3 basketbol üzrə kişilərdən ibarət FHN-in komandası isə dörd oyun keçirərək yarışın gümüş medalına sahib çıxıb.
Basketbol komandasının üzvü Rasim Ağarzayev "Ən yaxşı mərkəzçi", çimərlik voleybol komandasının üzvü Vadim Kutukov "Ən yaxşı topu qəbul edən" diplomları ilə mükafatlandırılıblar.
Qalib komandalara və əməkdaşlara kubok, medal və diplomlar təqdim edilib.