    Komanda
    • 31 avqust, 2025
    • 16:06
    Fərid Qayıbov Kürü keçək?! adlı açıq suda üzmə yarışının əhəmiyyətindən danışıb

    "Artıq dördüncü ildir, Mingəçevirdə "Kürü keçirik". İştirakçıların sayı ildən – ilə artır. Bildiyiniz kimi, multiidman oyunları Azərbaycanda bir neçə dəfə keçirilib".

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Mingəçevirdə keçirilən "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışında iştirak edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov  jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, ilk dəfə olaraq bu oyunlar paytaxtdan kənarda – yeddi rayonda, o cümlədən Mingəçevirdə keçirilir:

    "Burada bir neçə idman növü üzrə test yarışları da keçirilir. Bütün tədbir iştirakçılarına, təşkilatçılara, Üzgüçülük Federasiyasına, Bakı Şəhər Halqasına və könüllülərə təşəkkür edirəm. Burada Mingəçevir könüllüləri var. Onların təcrübəsi ildən ilə artır".

    Fərid Qayıbov   idman   MDB  

