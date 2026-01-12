"Fənərbağça" baş məşqçisi ilə yolları ayırıb
Komanda
- 12 yanvar, 2026
- 15:57
"Fənərbağça" kişilərdən ibarət voleybol komandasının baş məşqçisi Slobodan Kovaçla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Türkiyə millisinin də baş məşqçisi olan serbiyalı mütəxəssislə qarşılıqlı razılaşma əsasında ayrılıq qərarı verilib.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında bu qərar yeni strukturlaşma çərçivəsində qəbul olunub.
