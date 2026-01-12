İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Fənərbağça" baş məşqçisi ilə yolları ayırıb

    Komanda
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:57
    Fənərbağça baş məşqçisi ilə yolları ayırıb

    "Fənərbağça" kişilərdən ibarət voleybol komandasının baş məşqçisi Slobodan Kovaçla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Türkiyə millisinin də baş məşqçisi olan serbiyalı mütəxəssislə qarşılıqlı razılaşma əsasında ayrılıq qərarı verilib.

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında bu qərar yeni strukturlaşma çərçivəsində qəbul olunub.

