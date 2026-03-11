İranda "Cəza komitəsi" yaradılıb
Region
- 11 mart, 2026
- 10:37
İranda müharibəni qızışdıranlara, kiberməkanda buna çağırış edənlərin cəzalandırılması üçün "Cəza komitəsi" yaradılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, komitə "Vətənə xəyanət artıq cəzasız qalmayacaq!" prinsipi ilə fəaliyyət göstərəcək.
Məlumata görə, "Cəza komitəsi" xalq hərəkatıdır. İnformasiyaya əsasən, bu qurum İranın sabitliyini və təhlükəsizliyini hədəfə alanlara qarşı mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
10:50
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 23 % azalıbİKT
10:49
Zelenski İrana qarşı hərbi əməliyyatların payıza qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırıbDigər
10:45
Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblərDigər ölkələr
10:39
Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçiribDigər ölkələr
10:39
Azərbaycan qiymətli metal və daşlara dair yeni dövlət standartı qəbul edəcəkBiznes
10:37
İranda "Cəza komitəsi" yaradılıbRegion
10:34
Video
Bakıda 49 nömrəli müntəzəm marşrutun avtobusları yenilənibİnfrastruktur
10:34
"Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıbFutbol
10:34