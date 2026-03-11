İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İranda "Cəza komitəsi" yaradılıb

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 10:37
    İranda Cəza komitəsi yaradılıb

    İranda müharibəni qızışdıranlara, kiberməkanda buna çağırış edənlərin cəzalandırılması üçün "Cəza komitəsi" yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, komitə "Vətənə xəyanət artıq cəzasız qalmayacaq!" prinsipi ilə fəaliyyət göstərəcək.

    Məlumata görə, "Cəza komitəsi" xalq hərəkatıdır. İnformasiyaya əsasən, bu qurum İranın sabitliyini və təhlükəsizliyini hədəfə alanlara qarşı mübarizə aparacaq.

