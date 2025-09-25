İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    • 25 sentyabr, 2025
    • 16:33
    Emin Əmrullayev: Əsas məqsəd Azərbaycan millilərinin A divizionunda oynamalarıdır

    Əsas məqsəd Azərbaycanın U-16 və U-18 millilərinin Avropa çempionatının A divizionunda oynamalarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) prezidenti Emin Əmrullayev deyib.

    O, Azərbaycan Basketbol Liqasının yeni mövsümünün açılışına həsr edilmiş tədbirdən sonra jurnalistlərə açıqlama verib:

    "Bizim ümumi strategiyamız var. Buna doğru addım-addım irəliləmək istəyirik. Əsas məsələ 2030-cu illə bağlıdır. Plan ondan ibarətdir ki, U-16 və U-18 millilərinin Avropa çempionatının A divizionununda oynamalarını istəyirik. Heç olmasa, B divizionunda uğurlu nəticələr qazansınlar. Növbəti mərhələlərdə yerli basketbolçuların güclü çempionatlarda oynamasına və Azərbaycan Basketbol Liqasında daha keyfiyyətli yarışın təşkilinə diqqət yetirəcəyik".

    E.Əmrullayev çempionatla bağlı planları açıqlayıb:

    "Əvvəl də demişəm, bu mövsüm yox, növbəti mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında 8 komandalı əsas, 6 komandaları I Liqanın təşkili planlaşdırılır. Hər komandanın bir çempionatdan digərinə keçməsi də təmin ediləcək. Qadınlardan ibarət çempionatın da formalaşacağına ümid edirik".

