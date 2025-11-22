Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi yarımfinalda heç-heçə edib
22 noyabr, 2025
- 23:17
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində Qazaxıstan komandası ilə üz-üzə gəlib.
"Report"un məlumatına görə, yığmalar iki qarşılaşma keçiriblər.
Hər iki görüş 2:2 hesabı ilə bitib.
Qalıb bəlli olmadığı üçün sabah taybreykdə finala yüksələn komanda bəlli olacaq.
Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.
Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.
