    Командные
    • 22 ноября, 2025
    • 23:34
    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале сыграла вничью

    Женская сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале чемпионата мира в испанском Линаресе встретилась с командой Казахстана.

    Как сообщает Report, коллективы провели две встречи, обе завершились со счетом 2:2.

    Поскольку победитель не определился, финалист будет выявлен завтра в тай-брейке.

    Отметим, что в состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

    Чемпионат мира завершится 23 ноября.

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi yarımfinalda heç-heçə edib

    Лента новостей