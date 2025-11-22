Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале сыграла вничью

Женская сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале чемпионата мира в испанском Линаресе встретилась с командой Казахстана.

Как сообщает Report, коллективы провели две встречи, обе завершились со счетом 2:2.

Поскольку победитель не определился, финалист будет выявлен завтра в тай-брейке.

Отметим, что в состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

Чемпионат мира завершится 23 ноября.