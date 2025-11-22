Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале сыграла вничью
Командные
- 22 ноября, 2025
- 23:34
Женская сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале чемпионата мира в испанском Линаресе встретилась с командой Казахстана.
Как сообщает Report, коллективы провели две встречи, обе завершились со счетом 2:2.
Поскольку победитель не определился, финалист будет выявлен завтра в тай-брейке.
Отметим, что в состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.
Чемпионат мира завершится 23 ноября.
Последние новости
00:45
Турция официально стала принимающей стороной COP31В регионе
00:22
Орбан заявил о готовности Венгрии выплачивать штраф из-за нелегальных мигрантовДругие страны
00:04
Видео
В Товузе автомобиль упал в водоканалПроисшествия
23:58
В Мингячевире 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийствеПроисшествия
23:51
СМИ: Стармер обсудил с Трампом мирный план по УкраинеДругие страны
23:34
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале сыграла вничьюКомандные
23:27
При стрельбе в Чикаго погиб подросток, 8 человек пострадалиДругие страны
23:12
В Кыргызстане задержаны 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядковДругие страны
23:01