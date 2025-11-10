İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Çingiz Hüseynzadə: Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar

    Komanda
    • 10 noyabr, 2025
    • 20:01
    Çingiz Hüseynzadə: Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar

    Azərbaycan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının ilk günlərində uğurlu çıxışları ilə yadda qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bu gün möhtəşəm bir qələbənin şahidi olduq. Azərbaycan cüdoçuları komanda hesabında çempion oldular, Özbəkistan kollektivinə 4:0 hesabı ilə qalib gəldilər. Ölkəmizdə cüdonun inkişafı bizə beynəlxalq yarışlarda yüksək yer tutmağa kömək edir", - MOK rəsmisi deyib.

    O, qeyd edib ki, güləş və idmanın digər başqa növlərində də idmançıların uğurla çıxış edəcəyinə əmindir:

    "Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub. Görüş Azərbaycan millisinin Özbəkistan kollektivi üzərində 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

