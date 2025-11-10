Çingiz Hüseynzadə: Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar
- 10 noyabr, 2025
- 20:01
Azərbaycan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının ilk günlərində uğurlu çıxışları ilə yadda qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Bu gün möhtəşəm bir qələbənin şahidi olduq. Azərbaycan cüdoçuları komanda hesabında çempion oldular, Özbəkistan kollektivinə 4:0 hesabı ilə qalib gəldilər. Ölkəmizdə cüdonun inkişafı bizə beynəlxalq yarışlarda yüksək yer tutmağa kömək edir", - MOK rəsmisi deyib.
O, qeyd edib ki, güləş və idmanın digər başqa növlərində də idmançıların uğurla çıxış edəcəyinə əmindir:
"Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub. Görüş Azərbaycan millisinin Özbəkistan kollektivi üzərində 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.