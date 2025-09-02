    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Çimərlik voleybolu üzrə "Sea Breeze Cup" turnirinin qalibləri bəlli olub

    Komanda
    • 02 sentyabr, 2025
    • 23:08
    Çimərlik voleybolu üzrə Sea Breeze Cup turnirinin qalibləri bəlli olub

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) və "Sea Breeze Resort"un birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən çimərlik voleybolu üzrə "Sea Breeze Cup" turnirinin qalibləri bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Yarışda 6 kişi və 6 qadın komandası mübarizə aparıb. Olimpiya sistemi üzrə keçirilən turnirdə günün birinci yarısında ilkin mərhələ, ikinci yarısında isə mükafatlar uğrunda oyunlar baş tutub.  

    Qadınların yarışında bürünc medal uğrunda "Milli U-18" (Xədicə Hadızadə/Cəmilə Bəşirova) və "Azərreyl" (Nərmin Səmədzadə/ Feyza Bolat), finalda isə "Milli" (Fidan Əhmədxanova/Səbinə Əlizadə) və Larisa Smeltsova/Lizi Latsabitze cütü üz-üzə gəliblər.

    Kişilərin yarışında isə bürünc medal uğrunda "Djevo Team" (Heydər Məmmədli/Fərda Dəryayev) və "Alışar" (Məhəmməd Qurbanov/ Samir İbrahimov)  komandaları, qızıl medal uğrunda isə "Azərreyl" (Tural Əsgərov/Nəriman Bayramlı) və "Milli" (Məhəmməd Aslanlı/İbrahim Məmmədov) komandaları qarşılaşıblar. 

    Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunların nəticəsinə əsasən, qadınların yarışında "Milli U-18" (Xədicə Hadızadə/Cəmilə Bəşirova) komandası bürünc, Larisa Smeltsova/Lizi Latsabitze cütü gümüş, "Milli" (Fidan Əhmədxanova/Səbinə Əlizadə) komandası isə qızıl medalların sahibi olub. 

    Kişilərin yarışında isə bürünc medalı "Djevo Team" (Heydər Məmmədli/Fərda Dəryayev), gümüş medalı "Azərreyl" (Tural Əsgərov/Nəriman Bayramlı), qızıl medalı isə "Milli" (Məhəmməd Aslanlı/İbrahim Məmmədov) komandası qazanıb. 

    Oyunlardan sonra mükafatlandırma və bağlanış mərasimi keçirilib. Qalib və mükafatçılara kuboklar, medallar təqdim olunub.

    Mükafatları AVF-nin prezidenti Şahin Bağırov, vitse-prezident Bəhruz Quliyev, baş katib Faiq Orucov və İdarə Heyətinin üzvü Elqar Bağırov təqdim ediblər.

    Qeyd edək ki, turnir müddətində azarkeşlər arasında viktorinalar keçirilib, qaliblərə müxtəlif hədiyyələr verilib.

    çimərlik voleybolu “Sea Breeze Cup” komanda

    Son xəbərlər

    00:21

    ABŞ Karib dənizində Venesueladan narkotik daşıyan gəmini vurub

    Digər ölkələr
    00:16

    Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb

    Maliyyə
    23:57

    Rubio və Barro Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Hindistan noyabr ayına qədər ABŞ ilə ticarət sazişi bağlamağı hədəfləyir

    Digər ölkələr
    23:40

    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    İsveçrə Ukraynada itkin düşən şəxslərin axtarışı üçün 3 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    23:14

    Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    23:08
    Foto

    Çimərlik voleybolu üzrə "Sea Breeze Cup" turnirinin qalibləri bəlli olub

    Komanda
    22:53

    İsrail Qəzza zolağında quru əməliyyatına başlayıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti