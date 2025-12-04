İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Beynəlxalq turnirdə bombardir olan azərbaycanlı həndbolçu: "Hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır"

    Komanda
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:27
    Beynəlxalq turnirdə bombardir olan azərbaycanlı həndbolçu: Hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır

    Beynəlxalq Həndbol Federasiyasının 17 yaşadək qızlar arasında təşkil etdiyi "Trofi" turnirində 35 qolla bombardir olan Azərbaycan millisinin üzvü Luiza Nikitçenko olimpiya çempionu olmaq istəyir.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, ilk növbədə yarışda fərqlənməsi barədə fikirlərini bölüşüb:

    "Bu mükafata layiq görüldüyüm üçün şadam. Amma bu, tək mənim uğurum deyil. Həndbol komanda oyunudur. Məğlubiyyəti də, qələbəni də kollektiv əldə edir. Buna görə mükafat bütün komandamızındır. Məşqçilərimə və komanda üzvlərinə "çox sağ ol" deyirəm".

    Gənc həndbolçu karyerası haqqında da danışıb:

    "Hədəfim ilk növbədə yaxşı məşq etməkdir. Bundan əlavə, ölkə çempionatında layiqincə iştirak etmək və avrokuboklarda oynamaq istəyirəm. Əsas milli komandanın heyətində yer almaq və beynəlxalq arenada Azərbaycanı təmsil etməyi hədəfləyirəm. Həndbolumuzun tanınmış simaları Lüdmila Şubina və Rəfiqə Şabanova kimi olimpiya çempionu olmaq məqsədlərimdən biridir".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ"ın üzvü turnirin ən sərrast oyunçusu seçilib. Millinin heyətində Böyük Britaniya, Kosovo, Belçika və Bolqarıstan yığmlarına qarşı meydana çıxan L.Nikitçenko ümumilkdə rəqib qapılarından 35 top keçirib.

    Luiza Nikitçenko həndbol Bombardir

    Son xəbərlər

    16:57

    Korrupsiyada şübhəli bilinən Mogerini Diplomatik Kollecin rektoru vəzifəsini tərk edib

    Digər ölkələr
    16:55

    Səfir: Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:54

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib

    Hadisə
    16:52
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Sağlamlıq
    16:52

    Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olub

    Futbol
    16:51

    Mirzoyan: Vaşinqton sammiti Cənubi Qafqaz üçün real "fürsət pəncərəsi" açıb

    Xarici siyasət
    16:50

    "Kapital Bank"dan Beynəlxalq Bankçılıq Günündə daha bir uğur

    Maliyyə
    16:47

    Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdir

    Xarici siyasət
    16:47

    Türkiyə və Ermənistan XİN başçıları Vyanada ayaqüstü görüş keçiriblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti