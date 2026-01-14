Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcək
Komanda
- 14 yanvar, 2026
- 09:11
Bu gün Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşmalardan biri Şəkidə, digəri Bakıda baş tutacaq.
Saat 17:00-da "Şəki" "Sərhədçi"ni, 19:00-da isə NTD "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.
Ötən gün "Quba" "Naxçıvan"ı (105:98), "Neftçi" "Lənkəran"ı (86:54) üstələyərək 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
"Şəki" - "Sərhədçi" cütünün qalibi növbəti raundda "Abşeron Lions"la, NTD - "Sumqayıt" duelinin güclüsü isə "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. 1/4 finalda "Quba" "Sabah"la, "Neftçi" isə "Gəncə" ilə görüşəcək.
