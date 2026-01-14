İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:11
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcək

    Bu gün Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşmalardan biri Şəkidə, digəri Bakıda baş tutacaq.

    Saat 17:00-da "Şəki" "Sərhədçi"ni, 19:00-da isə NTD "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.

    Ötən gün "Quba" "Naxçıvan"ı (105:98), "Neftçi" "Lənkəran"ı (86:54) üstələyərək 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

    "Şəki" - "Sərhədçi" cütünün qalibi növbəti raundda "Abşeron Lions"la, NTD - "Sumqayıt" duelinin güclüsü isə "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. 1/4 finalda "Quba" "Sabah"la, "Neftçi" isə "Gəncə" ilə görüşəcək.

    basketbol Azərbaycan Kuboku daha iki oyun NTD klubu "Sərhədçi" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    09:29

    "Xankəndi" təcrübəli futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    09:25

    Tailandda kranın qatarın üzərinə düşməsi nəticəsində 22 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:19

    ABŞ "TRIPP Development Company"də səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcək

    Region
    09:17

    İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:11

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:03

    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)

    Maliyyə
    08:51

    "3I/ATLAS" kometi 17 martda Yupiterin peykinə yaxınlaşacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti