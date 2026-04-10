Bakıda konkur üzrə "Bahar Kuboku" turniri keçiriləcək
- 10 aprel, 2026
- 13:06
Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə konkur üzrə "Bahar Kuboku" turniri təşkil olunacaq.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Novxanı qəsəbəsində yerləşən "Sərhədçi" Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək yarışda "Omar", "Sərhədçi", "Murad", "Elite" klublarının, həmçinin atçılıq və müasir beşnövçülük üzrə İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin 20-dən artıq təmsilçisi mübarizə aparacaq.
İdmançılar üç kateqoriya üzrə – 90 sm (A kateqoriyası), 115 sm (L kateqoriyası) və 125 sm (M* kateqoriyası) hündürlükdə olan maneələrin dəf olunmasında qüvvələrini sınayacaqlar.
Qeyd edək ki, aprelin 14-15-də baş tutacaq turnirin yekununda hər nominasiya üzrə ilk 5 yeri tutan iştirakçılara mükafatlar təqdim olunacaq.