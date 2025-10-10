"Bakı" Şimali Makedoniya komandasına qarşı hər iki oyunu səfərdə keçirəcək
Komanda
- 10 oktyabr, 2025
- 13:31
"Bakı"nın kişi həndbolçulardan ibarət komandası Avropa Kubokunun II təsnifat mərhələsində "Oxrid"lə (Şimali Makedoniya) hər iki oyunu səfərdə keçirəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmtindən məlumat verilib.
Oktyabrın 11-də gerçəkləşəcək ilk matçda "Bakı", ertəsi gün isə "Oxrid" meydan sahibi olacaq. "Bilyanini İzvori" İdman Kompleksində keçiriləcək qarşılaşmalar Bakı vaxtı ilə saat 20:00-a təyin olunub.
