"Azərreyl" CEV Kubokundakı ilk matçında uduzub
Komanda
- 13 noyabr, 2025
- 19:24
Azərbaycanın kişilərdən ibarət "Azərreyl" voleybol klubu CEV Kubokunda ilk matçına çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi 1/32 finalda Niderlandın "Orion Stars" komandası ilə üz-üzə gəlib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilən oyun rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü noyabrın 19-da Niderlandda keçiriləcək. Cütün qalibi 1/16 finalda İsveçrənin "Amrisvil" kollektivi ilə qarşılaşacaq.
