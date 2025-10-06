İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 20:54
    Azərbaycanın voleybol üzrə oğlanlardan ibarət U-17 millisi III MDB Oyunlarında 4-cü olub

    Azərbaycanın voleybol üzrə oğlanlardan ibarət U-17 millisi III MDB Oyunlarında dördüncü olub.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, dairəvi sistem üzrə keçirilən yarışda yığma sonuncu oyununda Belarusa 1:3 hesabı ilə uduzub.

    3 xalı olan milli dördüncü yerlə kifayətlənib.

    Maksimum nəticə göstərən Rusiya (12 xal) qızıl medal qazanıb. Belarus ikinci (9 xal), Özbəkistan üçüncü (6 xal) nəticə göstərib.

