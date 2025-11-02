İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanın voleybol millisinin İslamiada üçün heyəti bəlli olub

    Komanda
    • 02 noyabr, 2025
    • 13:01
    Azərbaycanın voleybol millisinin İslamiada üçün heyəti bəlli olub

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Heyətdə 12 oyunçu yer alıb.

    Baş məşqçi: Faiq Qarayev.

    Məşqçilər: Famil Ağayev, Ziya Rəcəbov, Emin Əbilov.

    Oyunçular: Ayşən Abduləzimova, Aynur İmanova, Marqariya Stepanenko, Kseniya Pavlenko, Yuliya Kərimova, Bəyaz Quluyeva, Valeriya Kondratyeva, Anastasiya Bayduk, Ülkər Kərimova, Nilufər Ağazadə, Yelizaveta Burkova, Valeriya Burkova.

    Qeyd edək ki, İslamiadanın açılış mərasimi noyabrın 7-də, bağlanış mərasimi isə 21-də olacaq.

