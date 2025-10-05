Azərbaycanın U-17 millisinin heyəti açıqlanıb
- 05 oktyabr, 2025
- 14:45
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının yekun heyəti müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, U-17-nin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Fransa, İsrail və Rumıniya yığmalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyətində 20 futbolçu saxlanılıb.
Qeyd edək ki, IX qrupda yer alan komanda oktyabrın 8-də Fransa, 11-də İsrail, 14-də isə Rumıniya ilə qarşılaşacaq. Qrupun bütün oyunları Fransada keçiriləcək.
U-17-yə çağırılan futbolçuların adlarını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Rauf Əyyubov
|Sabah
|2
|Nurəziz Əzizov
|Neftçi
|3
|Kamil Həsənov
|Marcet (İspaniya)
|4
|Kəmaləddin Cəfərli
|Qarabağ
|5
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|6
|Toğrul Mehdizadə
|Sabah
|7
|Səttar Tahirzadə
|Marcet (İspaniya)
|8
|Əli Kiçibəyov
|Marcet (İspaniya)
|9
|İsmayıl Rzayev
|Şəfa
|10
|Amin Rzayev
|Qarabağ
|11
|Rəşad Gülüşov
|Sabah
|12
|Nihad Hüseynzadə
|Sabah
|13
|Nihad Cəfərzadə
|Sabah
|14
|Abbas Zeynalov
|Marcet (İspaniya)
|15
|Onur Əliyev
|Qarabağ
|16
|Adnan Bunyatov
|Marcet (İspaniya)
|17
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|18
|Samir Şərifov
|Sabah
|19
|Pünhan Kərimov
|Marcet (İspaniya)
|20
|Nicat Kərimov
|Sabah
8 oktyabr
17:00. Fransa (U-17) - Azərbaycan (U-17)
"Bourret" stadionu, Kapbreton
Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç).
11 oktyabr
20:00. İsrail (U-17) - Azərbaycan (U-17)
"Park de Sport" stadionu, Sen-Pol-le-Daks
Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç).
14 oktyabr
17:00. Azərbaycan (U-17) – Rumıniya (U-17)
"Bourret" stadionu, Kapbreton
Baş hakim: Mateo Erceq (Xorvatiya).