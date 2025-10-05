İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın U-17 millisinin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    05 oktyabr, 2025
    • 14:45
    Azərbaycanın U-17 millisinin heyəti açıqlanıb

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının yekun heyəti müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, U-17-nin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Fransa, İsrail və Rumıniya yığmalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyətində 20 futbolçu saxlanılıb.

    Qeyd edək ki, IX qrupda yer alan komanda oktyabrın 8-də Fransa, 11-də İsrail, 14-də isə Rumıniya ilə qarşılaşacaq. Qrupun bütün oyunları Fransada keçiriləcək.

    U-17-yə çağırılan futbolçuların adlarını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Rauf Əyyubov Sabah
    2 Nurəziz Əzizov Neftçi
    3 Kamil Həsənov Marcet (İspaniya)
    4 Kəmaləddin Cəfərli Qarabağ
    5 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    6 Toğrul Mehdizadə Sabah
    7 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
    8 Əli Kiçibəyov Marcet (İspaniya)
    9 İsmayıl Rzayev Şəfa
    10 Amin Rzayev Qarabağ
    11 Rəşad Gülüşov Sabah
    12 Nihad Hüseynzadə Sabah
    13 Nihad Cəfərzadə Sabah
    14 Abbas Zeynalov Marcet (İspaniya)
    15 Onur Əliyev Qarabağ
    16 Adnan Bunyatov Marcet (İspaniya)
    17 Əli Bəşirov Qarabağ
    18 Samir Şərifov Sabah
    19 Pünhan Kərimov Marcet (İspaniya)
    20 Nicat Kərimov Sabah

    8 oktyabr

    17:00. Fransa (U-17) - Azərbaycan (U-17)

    "Bourret" stadionu, Kapbreton

    Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç).

    11 oktyabr

    20:00. İsrail (U-17) - Azərbaycan (U-17)

    "Park de Sport" stadionu, Sen-Pol-le-Daks

    Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç).

    14 oktyabr

    17:00. Azərbaycan (U-17) – Rumıniya (U-17)

    "Bourret" stadionu, Kapbreton

    Baş hakim: Mateo Erceq (Xorvatiya).

