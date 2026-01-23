İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycanın qarüstü polo komandası Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq

    Komanda
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:48
    Azərbaycanın qarüstü polo komandası Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq

    Azərbaycanın qarüstü polo üzrə "Land of Fire" komandası İsveçrənin Sankt-Moritz şəhərində təşkil olunan 41-ci Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq.

    "Report" xəbər verir ki, yarışda ümumilikdə 6 komanda – "Land of Fire", "Sankt Moritz", "Flexjet", "Standing Rock", "Investec" və "Mackage" mübarizə aparacaq.

    "Land of Fire" turnirdəki ilk oyununu bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 15:15-də ev sahibi "Sankt Moritz" komandasına qarşı keçirəcək.

    İlk günün nəticələrinə əsasən, 4 komanda yarımfinala vəsiqə qazanacaq. Yanvarın 25-də isə üçüncü yer uğrunda və final oyunu baş tutacaq. Yarışın sonunda turnirin qalibi ilə yanaşı, ən yaxşı oyunçu və ən yaxşı polo atı da mükafatlandırılacaq.

    Qeyd edək ki, 1985-ci ildən bəri hər il keçirilən bu yarış yüksək səviyyəli oyunları və möhtəşəm dağ mənzərəsi fonunda baş tutan sosial tədbirləri ilə məşhurdur. Tədbir çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan pavilyonu da fəaliyyət göstərir. Burada ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti və turizm imkanları təbliğ olunur, müxtəlif milli brendlər, sənətkarlıq nümunələri və eksponatlar nümayiş etdirilir.

    "Land of Fire" komandasının bu turnirdə iştirakı Azərbaycanın qədim atçılıq ənənələrinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına və ölkəmizin idman imicinin elit məkanlarda təbliğinə mühüm töhfə verir.

    "Land of Fire" İsveçrə qarüstü polo Dünya Kuboku

    Son xəbərlər

    12:15

    İngiltərə klubu "Mançester Siti"nin futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşır

    Futbol
    12:09

    Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji dəhlizi üzrə məsləhətçi seçimi başlayır

    Energetika
    12:04

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılır

    Maliyyə
    12:03

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Biznes
    12:01

    Premyer Liqa klubları qış fasiləsində: Hazırlıq prosesi, yoxlama oyunları və transfer siyasəti – SORĞU

    Futbol
    12:01

    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    11:58

    Tural Əliyev: "İnvestorlarla "Black Sea Energy" ilə bağlı danışıqlar aparılır"

    Energetika
    11:54

    "Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    Futbol
    11:54
    Foto

    Bakıda Yaxın Şərqdəki erməni diasporunun fəaliyyətinə dair kitab təqdim olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti