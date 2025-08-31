Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında 2025 mövsümünün final mərhələsində iştirak edəcək
Komanda
- 31 avqust, 2025
- 10:19
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında 2025 mövsümünün final mərhələsində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, həlledici mərhələ sentyabrın 13-dən 14-dək Çinin Şanxay şəhərində baş tutacaq.
Final mərhələsində mövsümün reytinq xallarına əsasən ən yaxşı nəticə göstərmiş yeddi komandası ilə yanaşı, ev sahibi Çin yığması da mübarizə aparacaq.
