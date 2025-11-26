İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzub

    Komanda
    • 26 noyabr, 2025
    • 19:57
    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzub

    Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət həndbol millisi Kosovonun paytaxtə Priştinada keçirilən "IHF Trophy" beynəlxalq turnirində ilk oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma Böyük Britaniya ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 32:27 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-17 noyabrın 30-dək təşkil olunacaq yarışda Kosovo, Belçika və Bolqarıstan komandalarına qarşı mübarizə aparacaq.

    həndbol "IHF Trophy" Azərbaycan millisi U-17

    Son xəbərlər

    20:23
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:20

    Polşa üç sualtı qayığın tədarükü üçün İsveçin "Saab" şirkətini seçib

    Digər
    20:19
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bayburt Universiteti arasında memorandum imzalanıb

    Elm və təhsil
    20:01

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən doğuluşu: Beş ildə görülən işlərin strateji əhəmiyyəti

    İnfrastruktur
    19:57

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzub

    Komanda
    19:44
    Foto

    Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:40
    Foto

    Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkə üzərində tam nəzarəti ələ alıblar – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:23

    Gürcü nazir: "Azərbaycanın ağıllı kənd modeli təcrübəsinin öyrənilməsində maraqlıyıq"

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti