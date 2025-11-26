Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzub
Komanda
- 26 noyabr, 2025
- 19:57
Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət həndbol millisi Kosovonun paytaxtə Priştinada keçirilən "IHF Trophy" beynəlxalq turnirində ilk oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, yığma Böyük Britaniya ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 32:27 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, U-17 noyabrın 30-dək təşkil olunacaq yarışda Kosovo, Belçika və Bolqarıstan komandalarına qarşı mübarizə aparacaq.
