    Komanda
    • 08 sentyabr, 2025
    • 13:03
    Azərbaycanın çövkən yığmasının dünya çempionatındakı rəqibləri bəlli olub

    Azərbaycanın çövkən yığmasının dünya çempionatındakı rəqibləri bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atçılıq Federasiyasından məlumat verilib.

    Rəqiblər Daşkənddə keçirilən Asiya çempionatından sonra müəyyənləşib. Yarışın qalibi finalda Pakistanı 4:0 hesabı ilə məğlub edən Özbəkistan millisi olub. Pakistan ikinci, Qazaxıstan yığması isə üçüncü yeri tutub. 

    Beləliklə, dünya çempionatında Azərbaycan yığması Özbəkistan və Pakistana rəqib olub.

    çövkən Azərbaycan Atçılıq Federasiyası Asiya Çövkən Çempionatı

