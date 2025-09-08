Azərbaycanın çövkən yığmasının dünya çempionatındakı rəqibləri bəlli olub
Komanda
- 08 sentyabr, 2025
- 13:03
Azərbaycanın çövkən yığmasının dünya çempionatındakı rəqibləri bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atçılıq Federasiyasından məlumat verilib.
Rəqiblər Daşkənddə keçirilən Asiya çempionatından sonra müəyyənləşib. Yarışın qalibi finalda Pakistanı 4:0 hesabı ilə məğlub edən Özbəkistan millisi olub. Pakistan ikinci, Qazaxıstan yığması isə üçüncü yeri tutub.
Beləliklə, dünya çempionatında Azərbaycan yığması Özbəkistan və Pakistana rəqib olub.
