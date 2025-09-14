İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub

    Komanda
    • 14 sentyabr, 2025
    • 14:41
    Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub

    Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatı – 2025-in bürünc medalını qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasında yer alan milli 3-cü yer uğrunda oyunda Qazaxıstan yığmasını 7:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Komandamızın heyətində qolları Elçin Qasımov, Kamran Qürbətov, Bayram Bayramlı, Sahib Məmmədov, Orxan Məmmədov, Ramil Əliyev və Comərd Baxşəliyev vurublar.

    çimərlik futbolu Azərbaycan millisi Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    15:03
    Foto

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:49

    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Maliyyə
    14:45
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    Daxili siyasət
    14:41

    Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub

    Komanda
    14:26

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Region
    14:15

    AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıb

    Maliyyə
    14:08

    NTD amerikalı basketbolçunu transfer edib

    Fərdi
    14:04

    Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunur

    Maliyyə
    14:00

    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti