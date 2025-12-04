Azərbaycanın basketbol milliləri Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər
Komanda
- 04 dekabr, 2025
- 16:04
Azərbaycanın basketbol üzrə oğlan və qızlardan ibarət U-16 milliləri Belarusun sabiq idman və turizm naziri, ölkənin Milli Olimpiya Komitəsinin ilk prezidenti Vladimir Rıjenkovun xatirəsinə həsr olunan XXVIII beynəlxalq yarışa qatılacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, paytaxt Minskdə baş tutacaq yarışda 2009-cu il təvəllüdlü və daha gənc basketbolçular iştirak edəcəklər.
Turnirdə Azərbaycanla yanaşı, ev sahibi ölkənin yığmaları, Qazaxıstan və Rusiya seçmələri mübarizə aparacaqlar.
Yarış dekabrın 5-dən 7-dək davam edəcək.
Son xəbərlər
16:20
Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda leysanla bağlı xəEkologiya
16:18
Ksavye Bettel: Bakı və İrəvan arasında sülhün bərqərar olması üçün işin davam etdirilməsi zəruridirRegion
16:18
Ukrayna və Azərbaycan diplomatları münasibətlərin dərinləşdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:17
Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidirDigər ölkələr
16:14
Foto
Azərbaycan şərabları Çinin Nankin və Sian şəhərlərində tanıdılıbBiznes
16:08
Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
16:07
Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları bəlli olubFərdi
16:04
Foto
Azərbaycanın basketbol milliləri Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklərKomanda
15:54