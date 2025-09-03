Azərbaycanın basketbol klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub
Komanda
- 03 sentyabr, 2025
- 16:18
"Ordu" basketbol komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Komanda Polad Həsənova tapşırılıb.
