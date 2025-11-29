Azərbaycan Yüksək Liqasının IV turunda "Gəncə" doğma meydanda uduzub
Komanda
- 29 noyabr, 2025
- 16:47
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında keçirilən matçda "DH Volley" "Gəncə" klubunun qonağı olub.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin 1:3 (18:25, 17:25, 25:17, 17:25) hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb.
Azərbaycan Yüksək Liqasının IV turunda "Gəncə" doğma meydanda uduzub
