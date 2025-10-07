İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan qılıncoynadanı: "Bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə apardıq"

    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:51
    Azərbaycan qılıncoynadanı: Bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə apardıq
    Fərəh Abbasova

    Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qızlardan ibarət Azərbaycan millisi bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə aparıb.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında yığma üzvü Fərəh Abbasova deyib.

    O, yarışın özü və komanda yoldaşları üçün yaxşı təcrübə olduğunu söyləyib:

    "Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Rəqiblərimiz güclü idi. Bütün qarşılaşmalarda əlimizdən gələni etdik, sonadək mübarizə apardıq və finala çıxdıq. Təəssüf ki, həlledici görüşdə Rusiyaya məğlub olduq. Daha yaxşı çalışmalıyıq. Səhvlərimizdən nəticə çıxarmalıyıq. İnanırıq ki, növbəti yarışlarda qızıl medala sahib çıxacağıq".

    Qeyd edək, Azərbaycan millisi finalda Rusiyaya məğlub olub.

    III MDB Oyunları qılıncoynatma sablya Fərəh Abbasova

