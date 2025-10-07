Azərbaycan qılıncoynadanı: "Bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə apardıq"
Komanda
- 07 oktyabr, 2025
- 17:51
Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qızlardan ibarət Azərbaycan millisi bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə aparıb.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında yığma üzvü Fərəh Abbasova deyib.
O, yarışın özü və komanda yoldaşları üçün yaxşı təcrübə olduğunu söyləyib:
"Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Rəqiblərimiz güclü idi. Bütün qarşılaşmalarda əlimizdən gələni etdik, sonadək mübarizə apardıq və finala çıxdıq. Təəssüf ki, həlledici görüşdə Rusiyaya məğlub olduq. Daha yaxşı çalışmalıyıq. Səhvlərimizdən nəticə çıxarmalıyıq. İnanırıq ki, növbəti yarışlarda qızıl medala sahib çıxacağıq".
Qeyd edək, Azərbaycan millisi finalda Rusiyaya məğlub olub.
