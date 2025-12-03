İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənib

    Komanda
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:45
    Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənib

    Azərbaycan millisinin üzvü Luiza Nikitçenko Beynəlxalq Həndbol Federasiyasının 17 yaşadək qızlar arasında təşkil etdiyi "Trofi" turnirində fərqlənib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.

    "Qarabağ"ın üzvü yarışın ən sərrast oyunçusu seçilib. Millinin heyətində Böyük Britaniya, Kosovo, Belçika və Bolqarıstan yığmlarına qarşı meydana çıxan L.Nikitçenko ümumilkdə rəqib qapılarından 35 top keçirib.

    Ona turnirin xüsusi mükafatı təqdim edilib.

