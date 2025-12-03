Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənib
Komanda
- 03 dekabr, 2025
- 11:45
Azərbaycan millisinin üzvü Luiza Nikitçenko Beynəlxalq Həndbol Federasiyasının 17 yaşadək qızlar arasında təşkil etdiyi "Trofi" turnirində fərqlənib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.
"Qarabağ"ın üzvü yarışın ən sərrast oyunçusu seçilib. Millinin heyətində Böyük Britaniya, Kosovo, Belçika və Bolqarıstan yığmlarına qarşı meydana çıxan L.Nikitçenko ümumilkdə rəqib qapılarından 35 top keçirib.
Ona turnirin xüsusi mükafatı təqdim edilib.
Son xəbərlər
12:42
Azərbaycanda təcrübəçilər və əcnəbilərlə müddətli əmək müqaviləsi bağlanıla biləcəkMilli Məclis
12:31
Əmək Məcəlləsinə "Məsafədən (distant) iş" anlayışı əlavə edilirMilli Məclis
12:31
Ərdoğan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
12:31
Azərbaycanda əmək və sosial məsələlər üzrə üçtərəfli komissiyanın yaradılması təklif olunurMilli Məclis
12:25
Əmək Məcəlləsinə ailə vəzifələri olan işçi anlayışı əlavə edilirMilli Məclis
12:24
Antonin Minarski yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatından gözləntiləri barədə danışıbİdman
12:18
Əmək Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər ediləcəkMilli Məclis
12:12
Federika Mogerini və Aİ-nin daha iki sabiq rəsmisi sərbəst buraxılıbDigər ölkələr
12:09